Dino Crisis, quando il successo è una bestia che morde

Seduto al suo posto, durante un'altra riunione, Mikami prende una decisione che cambierà ancora una volta il corso della sua carriera : tornerà a realizzare videogiochi. Tornerà ad occuparsi delle idee, delle meccaniche, del sogno. A fare a testate con le limitazioni tecniche per capire come aggirarle. E lo farà con un nuovo horror.

Così, mentre in gran segreto negli uffici di Konami il Team Silent capitanato da un altro giovanotto di belle speranze chiamato Keiichiro Toyama, sta sviluppando Silent Hill, i capoccia di Capcom hanno fatto fare un balzo di carriera a Mikami, rendendolo un producer. E le cose sono cambiate parecchio : lo stipendio, certo, così come l'angolazione degli inchini che i suoi colleghi gli rivolgono e la sua presenza ai tavoli che contano. Questo, però, significa che è sempre meno impegnato in quello che ama fare di più: creare videogiochi. Perfino il sequel di Resident Evil è stato affidato a un altro rampollo di casa Capcom, Hideki Kamiya

Director ad interim

Questa storia inizia in modo non troppo differente rispetto a quella di Resident Evil, quando Tokuro Fujiwara chiama nel suo ufficio il suo pupillo, Shinji Mikami, gli mette una mano sulla spalla e gli dice: "Mikami san, sei stato scelto per realizzare il remake di Sweet Home, il mio videogioco horror per SNES".

L'iconico e spaventoso incontro con un dinosauro in Dino Crisis

Mikami, che non ama i film dell'orrore, ma stravede per quelli di George A. Romero e Lucio Fulci, prende molte delle idee di Sweet Home (tanto per dirne una, la transizione con la porta che si apre tra una stanza e l'altra), le mescola con l'intuizione del personaggio 3D che si muove su fondali prerenderizzati come in Alone in the Dark e, dopo una travagliata lavorazione, tira fuori dal cilindro Biohazard. In occidente ribattezzato Resident Evil perché un gruppo musicale punk di New York detiene già i diritti sul nome.

Per il suo nuovo gioco Mikami manda a chiamare nel suo ufficio un giovanissimo impiegato che ha fatto il suo ingresso in azienda tre anni prima, poco più che ventenne. Nello stesso periodo in cui anche Hideki Kamiya è stato assunto. Il ragazzo si chiama Shu Takumi. Nel 1997 non ha granché esperienza, ma diventerà molto amato perché è il creatore e lo scrittore della serie Ace Attorney. "Takumi san", gli dice Mikami, "lavorerai insieme a me su un nuovo videogioco horror. Sarà simile a Resident Evil, ma con un cambiamento importante: i nemici saranno dinosauri. Lo intitoleremo Dino Crisis."

In Dino Crisis, la transizione tra le stanze con lo sfondo nero e la porta che si apre è un'eredità di Resident Evil (a sua volta ispirata a Sweet Home)

Takumi si inchina, grato di essere stato scelto per un progetto così importante. A Capcom, in quegli anni, non c'è nessuno che conta più di Mikami. Per alcuni mesi Takumi assume addirittura la direzione della pre-produzione del progetto. Si tratta di un momento complesso per il ragazzo, che si trova a gestire un team senza alcuna esperienza, al punto che in futuro ammetterà di aver vissuto quei mesi con grande confusione. Mikami però non è preoccupato: si è trovato nella sua identica situazione un paio di anni prima e se l'è cavata alla grande. E quel ragazzo con lo sguardo buono e il sorriso sincero gli piace.