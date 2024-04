Chernobylite: in arrivo la Complete Edition con tutti i contenuti

Lo sviluppo di Chernobylite sta per arrivare a conclusione con la Complete Edition , sostanzialmente l'edizione completa del gioco con tutti i contenuti pubblicati dal lancio fino a oggi, tramite gli aggiornamenti maggiori: Monster Hunt, Ghost Town e tutte le stagioni, inclusa la quarta, la prossima.

Un gioco in evoluzione

In Chernobylite si respira aria di Stalker

La stagione 4 introdurrà nuove mappe evento piene di bambole inquietanti e una nuova modalità di gioco che consentirà l'esplorazione libera della Zona. Purtroppo l'annuncio non ha fornito tutti i dettagli in merito alla nuova edizione, che saranno forniti nelle prossime settimane.

Il lancio della Chernobylite: Complete Edition è previsto per il secondo trimestre del 2024, quindi da qui al 31 giugno.

Chernobylite è uno sparatutto survival con elementi da gioco di ruolo ambientato nei dintorni della centrale di Chernobyl, la cosiddetta Zona, scansionata in 3D per avere un maggiore realismo. Il giocatore veste i panni di Igor, un fisico ed ex-dipendente della centrale di Chernobyl, che ritorna a Pripyat per indagare la misteriosa scomparsa della sua fidanzata, avvenuta 30 anni prima.

