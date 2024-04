Steam: sono già migliaia i giochi che fanno uso di risorse generate dall'intelligenza artificiale

Le categorie selezionabili sono: artwork di personaggi e personaggi non giocanti; sfondi e artwork ambientali; arte concettuale, interfaccia utente e icone, immagini del negozio, doppiaggio e audio, contenuti narrativi e strumenti per artisti.

Lambe ha contato i giochi partendo dall'avviso che gli sviluppatori sono obbligati a mettere nel caso sfruttino le IA generative , come previsto dalle linee guida aggiornate di Steam. Gli studi di loro devono sempre indicare come hanno usato le risorse create con l'IA, riempendo un apposito modulo pre-pubblicazione.

Ichiro Lambe, fondatore e presidente di Dejobaan Games per 25 anni, attualmente CEO di Stealth Startup, ha svelato che già ci sono migliaia di giochi su Steam che fanno uso di risorse create con l' intelligenza artificiale generativa , nonostante la piattaforma di Valve si sia aperta solo in tempi recenti alla pubblicazione di giochi con contenuti generati in questo modo.

Tanti nomi prestigiosi

Tanti i giochi che fanno uso di IA su Steam

Lambe ha scoperto che, accanto a molti shovelware, fanno uso di contenuti generati dalle IA anche titoli molto apprezzati come Tribes 3: Rivals, The Great Rebellion (99% delle circa 280 recensioni degli utenti sono positive), Atman: Rebel Flame (90% delle circa 188 recensioni degli utenti sono positive), Girls of the Tower, ARC TCG, RetroMaze e tanti altri ancora. In particolare le IA sono state usate per creare elementi grafici, ma hanno trovato spazio anche per la scrittura di testi e per curare altri aspetti dei giochi.

Il gioco più noto tra quelli che ne fanno uso è sicuramente The Finals, che usa l'IA nel doppiaggio. Da sottolineare come gli attori di cui sono state riprese le voci siano stati pagati per addestrare l'IA.

Alla fine del suo articolo, Lambe si è detto sorpreso in particolare di tre elementi: l'altissimo numero di giochi che usano contenuti generati dall'IA, il fatto che l'IA sia usata da giochi grandi e piccoli (lui pensava che gli studi maggiori le avrebbero evitate), l'utilizzo in praticamente tutti i campi del processo creativo.