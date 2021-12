Chivalry 2 è gratis questo weekend su console e PC

Chivalry 2 sarà gratis questo fine settimana su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Epic Games Store. Il free weekend è disponibile già da ora e continuerà fino alle 08:59 italiane di lunedì 13 dicembre.

Si tratta di un'ottima occasione per gettarsi a capofitto in epiche battaglie medievali da 64 giocatori, il tutto mentre da oggi è disponibile il nuovo update Merry Chivmas, che introduce l'omonimo evento natalizio caratterizzato da mappe innevate, battaglie a colpi di neve e molto altro ancora. Potrete scaricare la versione di prova gratuita dall'Epic Games Store per PC, dal PlayStation Store per PS5 e PS4 e da Xbox Store per Xbox Series X|S e Xbox One.

Non solo, per celebrare il free weekend e l'evento natalizio, Chivalry 2 sarà in offerta su tutti gli store digitali con un prezzo scontato del 33% sia per la Standard Edition che la Special Edition, che include alcuni contenuti esclusivi, come armi, armature e valuta di gioco. Tutti i progressi della prova gratuita saranno trasferiti nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo.

Chivalry è uno gioco multiplayer action in prima persona, dove i giocatori si scontrano in epiche battaglie medievali su larga scala. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Chivalry 2.