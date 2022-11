Civilization 6: Giulio Cesare aggiunto al gioco, è gratis se eseguite questo passaggio

Civilization 6 ha reso disponibile un nuovo personaggio: Giulio Cesare. Vi è inoltre un modo per ottenerlo gratuitamente: collegare il proprio account 2K al gioco.

Giulio Cesare di Civilization 6 dispone di una nuova abilità: "Veni, Vidi, Vici". Il generale ottiene 200 Oro quando conquista una città per la prima volta e 100 Oro quando distrugge un accampamento dei barbari. La cifra aumenta quando si ottiene la tecnologia Acciaio.

Giulio Cesare è un personaggio noto per la saga, che ha guidato la fazione romana da Civilization 1 a 4, prima di fare un passo indietro e lasciare che il figlio adottivo Augusto Cesare prendesse il comando per Civilization 5, e di cedere il trono a Traiano per la maggior parte di Civilization 6.

Ricordiamo che Civilization 6: Leader Pass comprende i seguenti pacchetti:

Pacchetto Grandi Negoziatori (Pacchetto #1): In arrivo il 21 novembre 2022; mettete alla prova le vostre abilità diplomatiche con il Pacchetto Grandi Negoziatori, che include Abraham Lincoln (Stati Uniti), la regina Nzinga Mbande (Kongo) e il sultano Saladino (Arabia);

Pacchetto Grandi Comandanti (Pacchetto #2): Conducete le vostre truppe alla vittoria con il Pacchetto Grandi Comandanti, che include Tokugawa (Giappone), Nader Shah (Persia) e Solimano il Magnifico (Impero Ottomano);

Pacchetto Governanti della Cina (Pacchetto #3): Fondate alcune nuove dinastie con il Pacchetto Governanti della Cina, tra cui Yongle, Qin Shi Huang l'Unificatore e Wu Zetian;

Pacchetto Governanti del Sahara (Pacchetto #4): Rivisitate la culla dell'umanità con il Pacchetto Governanti del Sahara, che include Ramses (Egitto), Cleopatra tolemaica (Egitto), Re Sundiata Keita (Mali) ;

Pacchetto Grandi costruttori (Pacchetto #5): Ricostruite il mondo meglio che mai con il Pacchetto Grandi Costruttori, che include Teodora (Bizantini), Sejong (Corea) e Ludwig II (Germania);

Pacchetto Sovrani d'Inghilterra (Pacchetto #6): Completate la vostra crescente collezione di monarchi con il Pacchetto Sovrani d'Inghilterra, che include Elisabetta I (Inghilterra), Harald Hardrada (Norvegia) e Vittoria - Età del vapore (Inghilterra).

Da molto tempo si vocifera inoltre che Civilization 7 potrebbe essere in sviluppo, stando a un annuncio lavorativo.