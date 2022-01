Classifica giapponese, Nintendo Switch domina: il sorpasso del 3DS è vicino

Nintendo Switch domina la classifica giapponese anche all'inizio del 2022, e con oltre 23 milioni di unità vendute si avvicina a superare i numeri totalizzati dal Nintendo 3DS, che in patria può contare su 24,59 milioni di pezzi.

Classifica hardware giapponese dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022



Nintendo Switch - 195.926 (23.115.427) PlayStation 5 - 46.677 (1.270.012) Xbox Series X|S - 523 (129.181) Nintendo 3DS - 320 (24.587.768) PlayStation 4 - 24 (9.394.968)

Vincitore assoluto nel 2021 in Giappone, Nintendo Switch continua a trarre grande vantaggio anche dai problemi di reperibilità delle altre console, PS5 in particolare, e ciò sta consentendo alla piattaforma ibrida di costruirsi un grosso margine di vantaggio.

Classifica software giapponese dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022



NSW Mario Party Superstars - 97.163 (725.701) NSW Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente - 80.857 (2.393.972) NSW Mario Kart 8 Deluxe - 51.526 (4.323.883) NSW Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! -43.046 (2.542.546) NSW Super Smash Bros. Ultimate - 38.626 (4.662.764) Animal Crossing: New Horizons - 34.195 (7.116.432) Minecraft - 28.836 (2.440.427) Ring Fit Adventure - 24.809 (3.016.499) Big Brain Academy: Brain Vs. Brain - ? (191.786) Pokemon Spada e Scudo - ? (4.277.522)

Per quanto riguarda la top 10 dei giochi, in testa troviamo Mario Party Superstars, che riesce a superare Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nonché il vendutissimo Mario Kart 8 Deluxe, di cui si parla molto ultimamente per via del possibile annuncio di un nuovo episodio.