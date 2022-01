Overwatch 2, LEGO rinvia l'uscita del set per via delle polemiche su Activision

LEGO ha deciso di rinviare l'uscita del suo ultimo set dedicato a Overwatch 2, precedentemente prevista per il 1 febbraio, a causa delle forti polemiche legate alle ben note accuse di molestie a carico di Activision.

Come riportato nelle scorse settimane, i lavoratori di Activision Blizzard stanno scioperando a oltranza, nonostante le minacce della compagnia, per chiedere un cambio al vertice e la garanzia di un ambiente più sicuro per i dipendenti.

Una situazione che ha determinato reazioni anche dai partner storici di Activision, vedi le dichiarazioni di Nintendo, Xbox e Sony, con LEGO che si unisce dunque a un gruppo che si fa man mano più numeroso.

LEGO Overwatch 2

Il set che vedete nella foto è stato presentato a dicembre e sarebbe dovuto arrivare nei negozi, come detto, il 1 febbraio, sebbene come noto Overwatch 2 sia stato rinviato. Non è stata comunicata una nuova data.

"Stiamo rivalutando la nostra partnership con Activision Blizzard a causa delle preoccupazioni circa per le continue accuse riguardanti la cultura sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al trattamento delle colleghe di sesso femminile e alla creazione di un ambiente diversificato e inclusivo", si legge in un comunicato rilasciato da LEGO.