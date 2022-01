Forever Skies, reveal trailer del survival d'azione creato da ex di Dying Light e Original Sin

Far From Home ha pubblicato il reveal trailer di un interessante survival d'azione a tema fantascientifico chiamato Forever Skies. Il gioco arriverà su PC in accesso anticipato nel 2022 e successivamente anche su console. Far From Home è uno studio creato da ex sviluppatori che hanno partecipato alla creazione di Dying Light, Dying Light 2, Dead Island, The Medium, Chernobylite e la serie Divinity Original Sin e che da oltre due anni sono impegnati sulla creazione del gioco.

Forever Skies è ambientato su una Terra distrutta e desertificata a causa di un enorme disastro ecologico. In Forever Skies giocherete nei panni di uno scienziato solitario che torna sulla Terra molto tempo dopo che una catastrofe ecologica globale ha reso il pianeta inospitale per la razza umana. Al di sopra delle nuvole tossiche ci sono i resti degli ultimi baluardi dell'umanità.

Il compito del giocatore sarà quello di costruire, ampliare e controllare un'astronave hi-tech che farà da mezzo di trasporto, rifugio, laboratorio e officina in cui studiare sostanze misteriose e realizzare strumenti per sopravvivere. Inoltre bisognerà esplorare le rovine sopra e sotto lo spesso strato di polvere tossica che ora riveste la superficie terrestre. Perché c'è questa polvere? Cos'è esattamente? Ma soprattutto, che cosa nasconde?

Il gameplay di Forever Skies includerà esplorazioni a bordo dell'astronave e a piedi, creazione di oggetti, costruzione di una base, coltivazione di piante, combattimenti e ricerche scientifiche in virologia allo scopo di trovare una cura per aiutare i pochi che ancora sopravvivono in orbita.

Ecco qualche immagine di Forever Skies:

Nelle prime fasi dell'accesso anticipato, Forever Skies offrirà un'esperienza per giocatore singolo, con una modalità co-op prevista tra le principali funzionalità in arrivo nelle fasi successive. Le versioni per console usciranno in seguito con tutti gli aggiornamenti e i contenuti già presenti nella versione PC, compresa la modalità co-op.

"Siamo rimasti davvero sopraffatti e onorati dell'accoglienza iniziale riservata al nostro progetto. Spero che il trailer con le prime sequenze del gameplay in azione su Unreal Engine riesca a offrire una chiara idea del mondo di gioco e della direzione che abbiamo deciso d'intraprendere." - Andrzej Blumenfeld, CEO di Far From Home e responsabile del gameplay.