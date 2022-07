Classifica UK: F1 22 è il più venduto a giugno 2022. PS5, Xbox e Switch in crescita

La classifica UK di giugno 2022 vede F1 22 al primo posto, seguito dal solito FIFA 22 e da LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Sul fronte hardware si registra una crescita di tutte le maggiori piattaforme: PS5, Xbox e Nintendo Switch.

F1 22 (EA) FIFA 22 (EA) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (Warner Bros) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) The Quarry (2K Games) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Nintendo Switch Sports (Nintendo) Horizon Forbidden West (Sony) Mario Strikers: Battle League Football (Nintendo) Star Wars Jedi: Fallen Order (EA)

Accolto dalla stampa internazionale con voti generalmente buoni o ottimi, F1 22 è riuscito a piazzarsi in terza alla top 10 di giugno nonostante sia uscito ufficialmente il 1 luglio, e ha già fatto registrare un +14% al lancio rispetto alla precedente edizione.

Altre nuove uscite per il mese sono state l'horror interattivo The Quarry, che troviamo in quinta posizione, e lo spin-off sportivo Mario Strikers: Battle League Football, che però non è riuscito a spingersi oltre il nono posto.

Tornando all'hardware, le nuove scorte di PlayStation 5 hanno determinato una crescita del 2% rispetto a maggio, ma sono state Xbox Series X|S e Nintendo Switch a far registrare i numeri migliori con un +31% e un +24%.