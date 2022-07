The Last of Us Parte 1 vanterà animazioni ridisegnate con la tecnologia di TLOU 2

The Last of Us Parte 1 vanterà animazioni ridisegnate utilizzando la tecnologia di TLOU 2: lo ha rivelato il lead animator Michal Mach, che ha voluto contribuire con un post su Twitter all'entusiasmo derivante dall'annuncio della fase gold.

Come riportato, sono in arrivo nuovi dettagli su gameplay e grafica di The Last of Us Parte 1, dunque le informazioni condivise da Mach non rappresentano che un assaggio di ciò che Sony e Naughty Dog comunicheranno a breve, magari con un trailer e un post sul PlayStation Blog.

Nel commentare il messaggio, un concept artist ha sottolineato la presenza nel remake del motion matching, uno dei fiori all'occhiello di The Last of Us Parte 2 proprio per quanto concerne le animazioni, e dell'illuminazione globale in tempo reale, che donerà ai personaggi un aspetto completamente diverso, migliorando la loro integrazione con gli scenari.

Mach non è stato peraltro l'unico di Naughty Dog a esprimersi nelle ultime ore: poco fa abbiamo letto le dichiarazioni del principal environment artist Anthony Vaccaro, che ha detto che The Last of Us Parte 1 non ha richiesto crunch, mentre prima ancora c'è stata la difesa del cinematic animator Robert Morrison, secondo cui The Last of Us Parte 1 non è un gioco succhiasoldi.

Potremo ovviamente giudicare con mano la qualità e la legittimità del lavoro svolto quando il remake farà il proprio debutto su PlayStation 5, il prossimo 2 settembre.