Classifica UK: Xenoblade Chronicles 3 debutta al primo posto nei giochi più venduti

Xenoblade Chronicles 3 si conferma un successo nella classifica UK pubblicata oggi in base ai dati forniti da GfK, debuttando direttamente al primo posto e battendo così il solito Horizon Forbidden West che scende in seconda posizione.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti nella settimana scorsa sul mercato del Regno Unito:

Xenoblade Chronicles 3 Horizon Forbidden West LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe F1 22 Minecraft Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Animal Crossing: New Horizons Digimon Survive

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge conquista una notevole ottava posizione, se si considera che si tratta di un titolo fruito probabilmente in digitale, nella maggiore parte dei casi.

Anche Digimon Survive riesce ad entrare in top ten al lancio, posizionandosi in decima posizione, mentre Nintendo Switch Sports scivola in quarta.

Horizon Forbidden West si mantiene nella parte alta della classifica, spinto anche dai bundle con PS5 particolarmente diffusi nel Regno Unito con i restock della console Sony e considerati all'interno dei dati di vendita retail forniti da GfK.