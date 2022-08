Lightyear è disponibile su Disney + da oggi in streaming

Oggi, 3 agosto 2022, Disney ha reso disponibile tramite il servizio in abbonamento Disney+ il film animato Lightyear. Potete vederlo in streaming su tutti i device supportati: computer, mobile e smart TV compresi.

Lightyear arriva su Disney+ circa 45 giorni dopo la distribuzione nei cinema. Il film non è rimasto molto sul grande schermo, ma non è una novità. Molte pellicole di Disney arrivano sempre più velocemente sul servizio in abbonamento. Considerando l'appeal di questi prodotti e il desiderio di potenziare il proprio servizio streaming, non è strano che la compagnia del Topo riduca i tempi.

"Poiché è un personaggio secondario in Toy Story, volevamo cercare di capire come trasformarlo in un personaggio principale, ma dovevamo mantenere una certa estetica, una certa sensibilità per la sua mascella squadrata, ma farlo in un modo che sembrasse motivato da qualcosa", ha detto il regista di Lightyear, Angus MacLane, a ComicBook.com in un'intervista esclusiva.

"Lightyear è fantastico sul grande schermo, ovviamente, ma siamo davvero entusiasti di portarlo su Disney+", ha dichiarato Angus MacLane in precedenza. Diteci, guarderete il film ora che è in streaming, oppure l'avete già visto al cinema?