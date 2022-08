EA: i giochi single player sono "una parte molto importante" del catalogo

Dopo la pessima figura social rimediata dall'account ufficiale su Twitter con la battuta sui giochi single player, di recente Electronic Arts ha ribadito come tale tipologia di titoli rappresenti una parte "molto, molto importante" del catalogo del publisher.

Durante il meeting finanziario relativo al primo trimestre dell'anno fiscale in corso, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, è tornato sull'argomento dei generi, sostenendo che i single player restano una parte davvero molto importante del catalogo anche futuro di Electronic Arts, tuttavia aspettandosi anche che i giochi live service di successo rimangano i dominatori delle vendite.

"I nostri giocatori, in generale, si basano su queste motivazioni principali: ispirazione, fuga dalla realtà, connessione sociale, competizione, auto-miglioramento, creatività", ha spiegato Wilson rispondendo alla domanda sulla presenza o meno di giochi single player all'interno dei programmi di EA.

"Queste cose riuniscono tutti insieme come giocatori", ha riferito Wilson, "e in tutto questo la creazione di mondi, la costruzione di personaggi e il racconto di storie sono molto importanti per rispondere a tali motivazioni.

Quando pensiamo al nostro portfolio e a come costruirlo, pensiamo molto a due fattori: uno è come possiamo raccontare grandi storie? E l'altro, come possiamo costruire grandi comunità online? E poi, come possiamo mettere queste Coe insieme?"

La soluzione è un portfolio variegato che comprenda sia elementi single player che multiplayer: "per quanto riguarda i giochi single player, pensiamo che rappresentino una parte molto, molto importante di tutto il nostro portfolio, che va a soddisfare alcune delle motivazioni principali dei giocatori".

Tuttavia, il chief financial officer Chris Suh di EA ha successivamente specificato che, in ogni caso, i giochi live service coprono circa tre quarti del business totale di EA e la compagnia si aspetta che tale tipologia di giochi continui a dominare vendite e profitti anche nel futuro.

In ogni caso, dopo la gaffe social dell'account Twitter, è chiaro come EA abbia voluto confermare il proprio impegno sui giochi single player, considerando anche che lo sviluppo di Star Wars Jedi: Survivor, Dragon Age: Dreadwolf e Dead Space remake rientra chiaramente in questo ambito.