Electronic Arts, un infelice tweet contro i giochi single player scatena le reazioni [aggiornata]

Electronic Arts ha pubblicato un infelice tweet in cui fondamentalmente lancia una frecciatina alle persone a cui piacciono solo i giochi single player, scatenando le reazioni di utenti e addetti ai lavori, fra cui addirittura un facepalm di Vince Zampella.

Aggiornamento

Preso atto dell'errore, il publisher si è scusato. Segue la notizia originale.

Electronic Arts, il tweet infelice

"Sono bellissimi ma gli piace giocare solo con titoli single player", recita il messaggio del publisher, che forse prende spunto dalla forte discussione delle ultime ore attorno alla data di uscita di God of War: Ragnarok ottenendo però un effetto a dir poco controverso.

Gli utenti non si sono infatti lasciati sfuggire il gioco di parole ("sono da dieci") per far presente che gli ultimi giochi con media voto di un certo livello prodotti da Electronic Arts sono stati proprio dei single player, come ad esempio Star Wars Jedi: Fallen Order.

Inoltre è ancora aperta la ferita della chiusura di Visceral Games, che ai tempi generò appunto una forte polemica sull'importanza o meno delle esperienze single player, in cui intervenne anche Cory Barlog.

Insomma, il tweet di EA sembra davvero una gaffe e non sta producendo risultati che non siano attirare critiche e ironia nei confronti dell'azienda, tanto che immaginiamo che a un certo punto verrà cancellato.