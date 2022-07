Genshin Impact, Update 2.8: data e orario della presentazione ufficiale su Twitch

Hoyoverse ha annunciato data e orario della presentazione ufficiale dell'Update 2.8 di Genshin Impact. L'appuntamento è fissato alle 13:00 italiane di domani, sabato 2 luglio 2022.

Potrete seguire la diretta su Twitch tramite il canale ufficiale di Genshin Impact, a questo indirizzo.

Per l'occasione come al solito verranno svelati i nuovi banner ed eventi in arrivo. Una delle novità che possiamo aspettarci è Shikanoin Heizou, il nuovo personaggio Anemo svelato da Hoyoverse a maggio.

Stando alle voci di corridoio passate, ci saranno anche i rerun dei banner di Yoimiya, Klee e Kazuha, nonché due nuove skin per Diluc e Fischl. A tutto ciò potrebbe aggiungersi anche le prime informazioni sulla regione di Sumeru, che salvo sorprese debutterà con la versione 3.0 prevista per fine agosto.

Inoltre, durante la diretta come al solito miHoYo distribuirà nuovi codici promozionali per riscattare Primogem e altre risorse utili gratuitamente, che ovviamente riporteremo sulle nostre pagine, assieme a tutte le novità annunciate.