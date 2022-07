Nintendo Switch, arriva Wide Care: un'assicurazione contro i danni accidentali

Nintendo Switch ha visto il lancio in Giappone di Wide Care, un sistema di assicurazione offerto dalla stessa Nintendo contro i danni accidentali da caduta, acqua o altro tipo.

Mentre le spese in termini di componentistica lasciano immaginare l'arrivo di Nintendo Switch 2 o Pro nel 2023, quest'ultimo passo dell'azienda nipponica conferma il desiderio di ripercorrere in qualche modo la strada di Apple, che offre un servizio omologo per i suoi dispositivi.

Wide Care può essere sottoscritto al prezzo di 200 yen (circa 1,41€) su base mensile o 2000 yen (circa 14€) su base annuale, e la convenienza appare davvero straordinaria se consideriamo che può coprire danni fino a un valore di 100.000 yen (circa 705€) l'anno.

Nintendo ha fornito anche un listino con il costo effettivo delle riparazioni laddove non si possieda Wide Care:



Joy-Con - 2200 yen (circa 15€)

Componenti, esclusi schermo o processore - 4950 yen (circa 35€)

Schermo LCD - 8800 yen (circa 62€)

Processore - 13200 yen (circa 93€)

Al momento non è dato sapere se l'assicurazione verrà resa disponibile anche in Europa e negli USA.