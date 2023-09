Classifica USA: Armored Core 6 e Remnant 2 sul podio dietro a Madden NFL 24

*vendite digitali non include ** vendite digitali su Xbox e Switch non incluse

Circana ha svelato la classifica dei giochi più venduti negli USA ad agosto 2023 . In vetta troviamo Madden NFL 24 spinto dalla grande popolarità del football americano (in modo simile a FIFA nei nostri lidi), seguito da Armored Core 6: Fires of Rubicon e Remnant 2. Di seguito la top 20 al completo:

E Baldur's Gate 3?

Circana ha svelato che Madden NFL 24 non solo è stato il gioco più venduto ad agosto, ma è diventato il sesto titolo più venduto dell'interno 2023. Si tratta inoltre del ventiquattresimo anno consecutivo in cui la serie ottiene il primo posto in classifica al lancio.

Come già visto per i dati del mercato inglese, Baldur's Gate 3 non appare in classifica in quanto Larian Studios ha deciso di non divulgare i dati di vendita del gioco alle compagnie di analisi. Insomma, non sappiamo che posizione avrebbe dovuto occupare nella top 20 qui sopra, ma in compenso Circana afferma che "Baldur's Gate 3 ha contribuito alla crescita del 132% per i download digitali premium nel segmento dei contenuti PC, Cloud e VR", a dimostrazione che è stato sicuramente uno dei titoli di maggior successo dello scorso mese.