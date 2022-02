Classifiche giapponesi: Nintendo Switch domina, Leggende Pokémon: Arceus stravende, PS5 inesistente

Altra settimana di successi per Nintendo Switch in Giappone che, secondo le classifiche giapponesi di Famitsu, domina le vendite hardware e la top 10 software, dove la concorrenza, in particolare PS5, l'unica piattaforma con un minimo di possibilità di dire la sua sul mercato orientale, appare sempre più inesistente.

Vendite software (dal 24 al 30 gennaio 2022)

[NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) - 1,424,657 (New) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 19,169 (833,192) [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) - 14,951 (2,483,102) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 13,064 (4,400,203) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 12,986 (4,739,797) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 10,663 (2,496,078) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 8,695 (7,166,966) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 7,733 (3,059,839) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) - 7,127 (2,307,549) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 6,749 (2,5814,176)

Vendite hardware (dal 24 al 30 gennaio 2022)

Switch OLED Model - 46,947 (1,077,288) Switch - 32,331 (17,927,296) Switch Lite - 19,800 (4,530,354) PlayStation 5 - 21,871 (1,128,590) PlayStation 5 Digital Edition - 1,468 (208,748) Xbox Series X - 1,098 (76,983) Xbox Series S - 598 (59,051) New 2DS LL (including 2DS) - 267 (1,181,306) PlayStation 4 - 11 (7,819,302)

Leggende Pokémon: Arceus ha debuttato vendendo 1.424.657 copie. Si tratta del secondo debutto migliore di sempre di un titolo per Nintendo Switch, dopo Animal Crossing: New Horizons. Dal lato hardware, la famiglia Switch ha piazzato altre 99.078 unità, contro le 23.339 della famiglia PS5. Segue Xbox con 1.696 unità. Che le console di Microsoft vendano poco in Giappone non dovrebbe fare più notizia, ormai. Da notare la resistenza di PS4, che ha venduto ben 11 unità. Chissà chi saranno i fortunati.