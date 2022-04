Classifiche inglesi di marzo 2022: Elden Ring primo, bene Gran Turismo 7 e WWE 2K22

Elden Ring ha dominato la classifica software inglese di marzo 2022, occupando di nuovo la prima posizione, seguito da un ottimo Gran Turismo 7, che è risultato essere il titolo più venduto del mese sul mercato fisico, e dal solito GTA 5, forte del lancio delle versione Xbox Series X e S e PS5.

Elden Ring (Bandai Namco) Gran Turismo 7 (Sony) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) FIFA 22 (EA) WWE 2K22 (2K Games) Tiny Tina's Wonderlands (2K Games) Grand Theft Auto Online (Rockstar) Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)* Horizon Forbidden West (Sony) Kirby and the Forgotten Kingdom (Nintendo)* F1 2021 (Codemasters) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) NBA 2K22 (2K Games) Star Wars: Battlefront 2 (EA) Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix)

Da notare che i giochi con un asterisco sono quelli di cui non si sono potute rilevare le vendite digitali.

In totale sono stati venduti 2,77 milioni di giochi nel corso del merse, con una crescita dello 0,6% rispetto a marzo 2021. Le vendite digitali sono state 1,94 milioni, ossia il 9,6% in più rispetto all'anno precedente, mentre le vendite fisiche sono state 835.000, ossia il 15,5% in meno.

Come già detto, Elden Ring è risultato primo per il secondo mese di fila, grazie alle ottime vendite digitali fatte su Steam, Xbox live e PSN. Gran Turismo 7 ha venduto il 45% di copie in formato fisico, risultando il primo del mese nei negozi. Del totale, il 73% delle copie vendute sono state per PS5, con il restante per PS4. Il dato è interessante perché fa capire non solo quanto ormai PS5 sia più forte di PS4 nella vendita dei giochi ma, di convesso, quanto le versioni di PS4 rappresentino ancora una fetta consistente del totale, segno che ci giocano ancora in moltissimi.

GTA 5 di suo ha venduto il 45% di copie in più rispetto al marzo 2021, grazie al lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X e S. Del totale, su PS5 sono state vendute il 37% delle copie, mentre su Xbox Series X e S il 28%.

Molto buono il dato di WWE 2K22, che ha venduto il 164% in più rispetto a WWE 2K19 (lanciato a ottobre 2019). In questo caso il 56% delle vendite è stato fatto su PlayStation e il 41% su Xbox. Il resto su PC.

Tiny Tina's Wonderlands ha raggiunto la sesta posizione, con le vendite digitali che hanno rappresentato il 76% del totale. Le vendite sono state del 50% su PlayStation e del 50% su Xbox. La versione PC, essendo esclusiva dell'Epic Games Store, non è stata rilevata.

Infine, Kirby e la terra perduta è arrivato in decima posizione. In questo caso c'è da considerare il fatto che Nintendo non fornisce i dati digitali, altrimenti avrebbe potuto fare meglio.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, infine, ha debuttato solo in ventesima posizione. Un esordio decisamente debole, per un progetto non molto ambizioso.