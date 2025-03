Il cofanetto di Sonic, che include i primi due film, è in promozione su Amazon Italia

Le promozioni Amazon della Festa delle Offerte di Primavera sono iniziate e includono anche il cofanetto di Sonic, che include i primi due film . Trovate quattro dischi, per la versione Blu-ray e la versione 4K UHD. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon dureranno fino al 31 marzo , ma le unità dei vari prodotti potrebbero terminare prima della fine del periodo speciale di offerte. Se vi interessa, è bene non attendere troppo prima dell'acquisto.

Cosa è incluso in questo cofanetto di Sonic

Questo cofanetto da collezione dedicato al riccio blu include quattro dischi, precisamente quello 4K UHD e il Blu Ray, sia per Sonic - Il Film che per Sonic 2 - Il Film. Propone anche due steelbook per i due film, che rappresentano Sonic, Tails e il Dr. Robotnik.

Il cofanetto di Sonic per i primi due film

Sonic - Il Film racconta la storia del riccio blu. La prima pellicola ci presenta le origini del personaggio e del suo primo incontro con il Dr. Eggman, interpretato da Jim Carrey. Nella seconda pellicola appaiono anche Tails, come alleato, e Knuckles, inizialmente come nemico e allea di Eggman. Ricordiamo che nelle sale è già arrivato Sonic 3. Questo pacchetto è perfetto per scoprire la saga e poi vedere il terzo film, che introduce Shadows.