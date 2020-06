Commander Keen per sistemi mobile pare essere stato cancellato

La versione mobile di Commander Keen pare essere stata cancellata definitivamente. In effetti non si parla più del gioco da molti mesi, nonostante sembrasse quasi pronto. L'informazione non è ufficiale, ma arriva dall'utente Twitter @Nitomatta che, andando sul sito ufficiale del gioco in cerca d'informazioni, ha notato come non esista più e faccia il redirect al sito di Bethesda.

Il gioco è sparito anche dai social media. L'unica fonte ufficiale rimasta attiva è il post del blog con cui fu fatto il recap dell'annuncio dell'E3 2019, in cui però il trailer di presentazione appare ora impostato su "privato".

Bethesda non ha mai annunciato una data di lancio per Commander Keen e non ha spiegato le motivazioni dietro a questa sparizione. Probabilmente la fredda accoglienza ricevuta dal gioco in fase di reveal ha avuto un suo ruolo, ma potrebbero esserci stati anche dei problemi di sviluppo.

Comunque sia, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del publisher, il progetto va considerato ancora attivo.