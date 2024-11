La compagnia madre di FromSoftware sarà comprata da Sony? Un analista giapponese dice che c'è un problema

In questo ultimo periodo stanno arrivando sempre più informazioni sulla potenziale acquisizione di Kadokawa (nota ai videogiocatori soprattutto in quanto compagnia madre di FromSoftware) da parte di Sony . Si tratterebbe di una mossa di un certo peso, non solo per il valore del lato videoludico di Kadokawa, ma anche per quanto dispone in ambito di animazione, business sul quale Sony sta puntando sempre di più negli anni.

Il potenziale valore di Kadokawa

Questo secondo il quotidiano giapponese Toyo Keizai - sulla base di una traduzione in inglese di Automaton - che riferisce che Sony potrebbe non acquistare completamente Kadokawa. Sebbene Sony possa essere più interessata alle divisioni anime e videogiochi dell'azienda, Kadokawa vorrebbe che tutta la compagnia venga acquistata, non solo una parte. Ricordiamo che Kadokawa pubblica anche libri, riviste televisive e altro ancora, e si stima che l'intera società abbia un valore di oltre 640 miliardi di yen, pari a circa 4,2 miliardi di dollari, secondo Macquarie Capital Securities Japan.

Hiroki Totoki, COO di Sony

Sony ha già dimostrato di voler investire denaro per la propria espansione, ad esempio pagando 3,6 miliardi di dollari per Bungie. Inoltre, pare abbia speso circa 1,27 miliardi di dollari per i diritti musicali per le opere dei Queen e Pink Floyd. L'impressione di Automaton è che Sony abbia già speso molto negli ultimi tempi e che se ci fossero offerte da parte di altri investitori, come Tencent, potrebbe decidere di tirarsi indietro e non acquisire Kadokawa.

Ovviamente vederemo come andranno le cose, pare però che dentro Kadokawa piaccia la prospettiva di essere acquisiti da Sony.