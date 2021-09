Company of Heroes 3: video diario spiega l'importanza del feedback della community

Relic Entertainment ha pubblicato un video diario degli sviluppatori di Company of Heroes 3, il nuovo capitolo della nota serie strategica in arrivo nel 2022 su PC, in cui viene spiegato l'importanza del feedback della community e della piattaforma CoH-Development.

Nel filmato è possibile scoprire nel dettaglio come funziona la piattaforma CoH-Development di Relic e com'è organizzato il Community Council, con le testimonianze personali degli stessi sviluppatori e di alcuni membri della community, che hanno lavorato a stretto contatto con Relic durante lo sviluppo di Company of Heroes 3.

La piattaforma CoH-Development permette ai giocatori avere un contatto diretto con gli sviluppatori, fornendo feedback prezioso per lo sviluppo del gioco. La community di CoH-Dev è cresciuta in modo significativo dal reveal di Company of Heroes avvenuto nel luglio del 2021 e conta attualmente 200.000 iscritti che stanno plasmando tuttora il futuro del gioco.

Nel video diario inoltre possiamo vedere alcune sequenze di gioco inedite, concept art e altri elementi in fase di sviluppo.

Se anche voi volete entrar a far parte della community di CoH-Dev potete iscrivervi a questo indirizzo. La registrazione è gratuita e permette tra l'altro di scoprire approfondimenti esclusivi sulla realizzazione di Company of Heroes 3, accesso alle prime sezioni in anteprima e avere voce nel processo di sviluppo.

Company of Heroes 3 sarà disponibile su PC nel corso del 2022. Di recente la redazione di Multiplayer.it ha intervistato Bàirbre Bent, lead narrative designer, e Matt Philip, lead gameplay designer di Company of Heroes 3, in cui sono stati toccati vari argomenti interessanti, come il comparto narrativo e in quel pilastro portante che è l'umanizzazione del campo di battaglia.