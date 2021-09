Wreckfest per Nintendo Switch annunciato con trailer e periodo di uscita

Wreckfest è stato annunciato per Nintendo Switch da Bugbear Entertainment, con un trailer che fissa l'uscita del gioco sulla console ibrida a questo autunno.

Approdato su PS4 e Xbox One nel 2019, Wreckfest ha fatto il proprio debutto anche su PS5 e Xbox Series X nei mesi scorsi, dunque la versione Switch andrebbe a completare il cerchio.

"Wreckfest non include Chris Pratt né principesse né tartarughe, ma vanta un ampio assortimento di tagliaerba, mietitrebbia, scuolabus", recita il comunicato. "Non abbiamo nessuno che ci ripari il bagno, ma ciò non significa che non potrete guidare... anche quando siete seduti sul gabinetto."

"Wreckfest offre numerosi tracciati, dozzine di veicoli strambi o convenzionali, tantissime opzioni per la personalizzazione dell'esperienza e il miglior modello di distruzione delle vetture che si possa avere."

"Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch durante l'autunno 2021 e vanterà una modalità multiplayer online per un massimo di sedici giocatori, nonché una grafica che gira a 30 fps costanti. Sia la versione retail che digitale costerà 39,99€."