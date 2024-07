Vuoi comprare il meglio dal Prime Day 2024? Ricordati di abbonarti gratis: ecco come e i vantaggi già attivi

Come ben saprete, il Prime Day si avvicina sempre di più. Il 16 e 17 luglio potremo sfruttare tanti sconti speciali su Amazon Italia, a patto di rispettare una precisissima condizione: essere abbonati ad Amazon Prime. Il servizio richiesto è obbligatorio per poter accedere agli sconti (così come ad altri vantaggi).

Se anche voi vorrete sfruttare le promozioni del servizio, ma non siete intenzionati a investire denaro in anticipo, la soluzione è semplice: utilizzare la versione di prova da 30 giorni che potete trovare a questo indirizzo.