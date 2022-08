Conan Exiles: Age of Sorcery arriva il 1° settembre 2022, si gioca gratis fino all'8 settembre

Funcom ha annunciato che il maxi aggiornamento Age of Sorcery per Conan Exiles sarà disponibile a partire dal 1° settembre. Per festeggiare, ha annunciato anche che il gioco sarà giocabile gratuitamente dal 1° all'8 settembre, in modo da poter toccare con mano tutte le novità.

Con l'arrivo di questo monumentale aggiornamento, abbiamo anche cambiato l'illustrazione di presentazione del gioco per riflettere l'aggiunta della stregoneria e delle nuove dinamiche che porta con sé. Fateci sapere cosa ne pensate! Vediamola:

La nuova illustrazione di Age of Conan

Leggiamo altre informazioni su questo attesissimo aggiornamento:

Immergetevi nella magia oscura e in tutto ciò che ne consegue: sacrifici rituali, evocazioni di demoni e non morti, la capacità di volare tra gli artigli di un pipistrello demone, richiamare tempeste, diventare invisibili e altro ancora.

Con Age of Sorcery ci sarà anche un grande rinnovamento delle caratteristiche con nuovi benefici, un'interfaccia di costruzione dedicata, una modalità creativa per costruire senza restrizioni, un Pass battaglia ricco di elementi cosmetici e tantissimi altri miglioramenti.

Sarete stregoni corrotti, possenti barbari o qualcosa nel mezzo? Con nuove caratteristiche e nuovi benefici, ci saranno anche nuove build interessanti da esplorare. Le Lande dell'esilio non saranno più le stesse.