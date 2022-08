Tutto il catalogo di Eidos svenduto nel negozio di Square Enix

Square Enix ha avviato una serie di saldi dedicati ai titoli di Eidos nel suo negozio ufficiale, che somiglia più a una svendita, visti i prezzi davvero bassissimi. L'iniziativa è partita non casualmente in occasione della conclusione della cessione della sua divisione occidentale a Embracer Group.

Marvel's Avengers è praticamente regalato

Per dire, Marvel's Avengers è acquistabile per appena 2 dollari su console e 4 dollari su PC, con uno sconto complessivo del 90%. Chi volesse la più lussuosa Endgame Edition dovrebbe invece spendere 6 dollari su Steam e 4 dollari su console.

Addirittura, l''Earth's Mightiest Edition può essere portata a casa per 15 dollari, contro il prezzo originale di 149,99 dollari.

Stessi sconti anche per il più recente Marvel's Guardians of the Galaxy, che costa ben 3 dollari su console e 6 dollari su Steam.

Ma le offerte non finiscono qui: che ne direste di Rise of the Tomb Raider a 1 dollaro? E Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 3 dollari (qui i PCisti è meglio che aspettino, perché la prossima settimana il gioco sarà regalato dall'Epic Games Store). Se siete proprio in cerca di affari, c'è anche Deus Ex Game of the Year Edition a 0,70 centesimi.

Insomma, conviene sicuramente farsi un giro sul negozio di Square Enix, perché si possono fare dei grossi affari.