Conan Exiles: Age of Sorcery: disponibile il Capitolo 3

Funcom ha annunciato la disponibilità del Capitolo 3 di Conan Exiles: Age of Sorcery, che espande ancora il già vastissimo survival open world, aggiungendo molti nuovi contenuti.

Il Capitolo 3 viene introdotto con un aggiornamento gratuito e con un Battle Pass a pagamento. Disponibili anche dei nuovi oggetti cosmetici nel Bazaar. "Preparatevi ad affrontare il Golem Shaping, la rielaborazione del Journey system, un nuovo scontro con un boss e molto altro ancora, presentati nel trailer di lancio."

Tra le novità del Capitolo 3, spicca il sistema dei viaggi completamente rifatto, che ora "consente di trovare ed esplorare facilmente qualsiasi contenuto del gioco semplicemente selezionando il viaggio che si desidera intraprendere seguendo le istruzioni."

Nuovo anche il sistema Golem shaping, che consente, come si può intuire, di assemblare un golem trovandone le parti sparse per il mondo. Quando lo avrete ottenuto potrete usarlo per battere i nemici o fargli raccogliere i materiali in automatico.

Inoltre, "nell'aggiornamento di oggi, i giocatori parteciperanno all'epico scontro finale che pone fine alla Age of Sorcery. Potranno sperimentare un nuovo scontro con un boss e affrontare Kurak, il responsabile della diffusione della stregoneria nelle Terre Esiliate.

Dopo la conclusione di Age of Sorcery, seguirà una nuova era. Con Age of Sorcery, Conan Exiles ha intrapreso un nuovo modo di fornire contenuti gratuiti e a pagamento, e la prossima Era aggiungerà altri tre grandi capitoli di contenuti gratuiti, accompagnati da una serie di cosmetici a tema nei Battle Pass e nel Bazaar Shop."

Per il resto vi ricordiamo che Conan Exiles è disponibile per PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Potete giocarci anche tramite abbonamento a Xbox Game Pass.