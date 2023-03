The Last of Us Parte 1, un trailer rivela le caratteristiche su PC

The Last of Us Parte 1 vanterà una serie di caratteristiche peculiari su PC, come rivela il trailer appena pubblicato da Sony quando mancano ormai pochi giorni al debutto del gioco su Steam, fissato al 28 marzo.

A pochi giorni dall'annuncio dei requisiti di sistema di The Last of Us Parte 1 e la conferma che è stato Iron Galaxy a occuparsi della conversione, dopo l'ottimo lavoro di cui abbiamo tessuto le lodi nella recensione PC di Uncharted: L'Eredità dei Ladri, ecco dunque qualche dettaglio in più.

In primo luogo Parte 1 includerà nativamente l'espansione Left Behind, i cui eventi si svolgono prima dell'avventura di Joel ed Ellie, quando quest'ultima ha l'occasione di incontrare per un'ultima volta la sua amica Riley. Sarà inoltre presente il photo mode per catturare le atmosfere di questa esperienza.

Chi possiede un monitor ultra-wide potrà sfruttarlo appieno grazie al supporto per questa tecnologia, nonché per l'audio tridimensionale, che ci permetterà di immergerci in maniera ancora più realistica nelle inquietanti situazioni di The Last of Us Parte 1.

Naturalmente a queste feature si aggiungeranno anche le regolazioni specifiche disponibili per PC, che a seconda dell'hardware ci permetteranno di ottenere una resa visiva superiore a quanto visto su PlayStation 5 in termini di risoluzione, frame rate ed effettistica.