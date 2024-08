Il nuovo controller Revolution X Unlimited di Nacon ha uno schermo LCD proprio come il Dreamcast

Durante la Gamescom 2024, Nacon ha svelato al pubblico un nuovo controller destinato a fare parlare di sé: Revolution X Unlimited. Questo gamepad rappresenta una novità assoluta per l'azienda francese, in quanto è il primo controller wireless dedicato alle piattaforme Microsoft. Fino a poco tempo fa, infatti, le restrizioni imposte da Xbox limitavano la produzione di controller wireless di terze parti. Con l'allentamento di queste limitazioni, si apre un nuovo capitolo nel mondo dei controller gaming.

Revolution X Unlimited è stato progettato in primis per gli appassionati di sparatutto, sia in prima sia in terza persona. Questo gamepad offre una serie di caratteristiche pensate per garantire la massima precisione e personalizzazione, rendendolo uno strumento ideale per affrontare anche le sfide più impegnative.

Tra le caratteristiche più interessanti di Revolution X Unlimited troviamo la tecnologia Hall effect, che riduce significativamente il fenomeno del drift degli stick, un problema comune nei controller tradizionali. Inoltre, il gamepad è dotato di sei pulsanti di scelta rapida programmabili, che consentono di personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco. Grazie al sistema di pesi intercambiabili e alla possibilità di sostituire tasti direzionali e stick, ogni giocatore può adattare il controller alle proprie esigenze e preferenze.

Ma la vera novità di Revolution X Unlimited è lo schermo LCD integrato, che ricorda il VMU del Gamepad di SEGA Dreamcast. Questo display ha molteplici funzioni: permette di navigare tra i diversi profili di gioco, personalizzando rapidamente le impostazioni a seconda del titolo che si sta giocando. Inoltre, lo schermo LCD può essere utilizzato per il missaggio delle sorgenti audio, consentendo di trovare il giusto equilibrio tra chat vocale, audio di gioco e musica.

L'autonomia è un altro aspetto fondamentale per un controller gaming. Nacon dichiara che Revolution X Unlimited è in grado di garantire fino a dieci ore di gioco con una singola carica, un valore più che sufficiente per affrontare anche le sessioni di gioco più lunghe, ma che richiede una certa attenzione a quando si decide di mettere il carica la periferica.

Nacon Revolution X Unlimited si presenta insomma come un controller gaming estremamente versatile e personalizzabile, destinato a soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Le numerose opzioni di configurazione, unite alla presenza dello schermo LCD e alla tecnologia Hall effect, fanno di questo gamepad un prodotto di alta qualità.

Nonostante Nacon non abbia ancora comunicato la data di lancio - eccetto un generico Fall 2024 - e il prezzo ufficiale, è lecito aspettarsi un prodotto premium, in linea con le caratteristiche tecniche avanzate. Dovrebbe quindi arrivare entro la fine dell'anno, con un prezzo di vendita superiore ai 100€ richiesti per il Nacon Revolution X.

Voi intanto che cosa ne pensate di questo nuovo controller con schermo LCD? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.