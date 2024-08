PS5 aumenta di prezzo in Giappone, accessori inclusi: vediamo il nuovo listino

Sony ha annunciato un aumento di prezzo di PS5 in Giappone, giustificando tale scelta per via della situazione economica globale. Il rincaro coinvolge anche gli accessori della console, trasformando il listino ufficiale nipponico in questo modo:

PlayStation 5 - 79.980 yen (494 euro)

PlayStation 5 Digital Edition - 72.980 yen (451 euro)

PlayStation 5 DualSense Wireless Controller Double Pack - 89.980 yen (556 euro)

PlayStation 5 Digital Edition DualSense Double Pack - 82.980 yen (513 euro)

DualSense Wireless Controller - 11.480 yen (71 euro)

DualSense wireless controller Midnight Black - 11.480 yen (71 euro)

DualSense wireless controller Cosmic Red - 11.480 yen (71 euro)

DualSense wireless controller Nova pink - 11.480 yen (71 euro)

DualSense Wireless Controller Galactic Purple - 11.480 yen (71 euro)

DualSense wireless controller Starlight blue - 11.480 yen (71 euro)

DualSense wireless controller Grey Camouflage - 11.480 yen (71 euro)

DualSense Wireless Controller Volcanic Red - 11.480 yen (71 euro)

DualSense wireless controller Sterling Silver - 11.480 yen (71 euro)

DualSense wireless controller Cobalt Blue - 11.980 yen (74 euro)

Wireless Controller (DUALSHOCK 4) Jet Black - 7.980 yen (49 euro)

PlayStation Portal Remote Player - 34.980 yen (216 euro)

PULSE Explore Wireless Earbuds - 34.980 yen (216 euro)

PULSE Elite Wireless Headset - 22.980 yen (142 euro)

DualSense Edge Wireless Controller - 34.980 yen (216 euro)

PlayStation VR2 - 89.980 yen (556 euro)

PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" Bundle - 94.980 yen (587 euro)

"Sony Interactive Entertainment (SIE) ha deciso di rivedere i prezzi di vendita suggeriti della PlayStation 5 e delle relative periferiche in Giappone a partire da lunedì 2 settembre 2024", si legge sul PlayStation Blog giapponese.

"La decisione è stata presa alla luce dell'impatto sulle attività dell'azienda legato al difficile contesto esterno, compresa la recente volatilità economica globale."