Star Wars Outlaws mostra il doppio tramonto di Tatooine e altri suggestivi panorami in timelapse

Il doppio tramonto di Tatooine è solo uno dei suggestivi panorami presenti in Star Wars Outlaws, che IGN ha mostrato in un video timelapse al fine di illustrare il funzionamento del ciclo giorno / notte.

Il filmato parte da Akiva, con la sua folta vegetazione e i forti venti, per proseguire con i cieli azzurri della luna di Toshara e arrivare in fine alle lande desertiche di Tatooine, che sembrano non cambiare finché appunto all'orizzonte non spuntano i due soli che vanno poi a scomparire in lontananza.

La campagna di Star Wars Outlaws ci darà modo di visitare cinque diversi pianeti e un certo numero di avamposti, spostandoci sulla loro superficie a bordo di uno scattante speeder e partendo poi a bordo della Trailblazer quando vorremo raggiungere lo spazio e attivare l'iperguida verso un altro mondo.