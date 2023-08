Il controller Thrustmaster ESWAP XR PRO è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico per Xbox

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Thrustmaster ESWAP XR PRO per Xbox in versione Forza Horizon 5. Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 15%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 199.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Thrustmaster ESWAP XR PRO per Xbox in versione Forza Horizon 5 è realizzato in licenza ufficiale Xbox. SI tratta di un gamepad compatibile con Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows. Dispone di un modulo "Racing Wheel" con un angolo di rotazione di 95°, perfetto per i giochi di guida. In quanto modulare, è possibile decidere cosa utilizzare tra analogici, tasti digitali e modulo Racing Wheel. Questo modello è personalizzato con un design ispirato a Forza Horizon 5.