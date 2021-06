Cosa giocherete questo weekend?

Il weekend è per molti giocatori un momento sacro. Si tratta dei giorni nei quali è possibile allontanare la mente dalla scuola e dal lavoro per potersi dedicare anima e corpo ai videogiochi. Per questo motivo vi chiediamo: a cosa giocherete in questo weekend? Si tratta di un gioco appena uscito, chi ha detto Ratchet alzi la mano, o altro? O seguirete in religioso silenzio tutte le novità che arrivano dall'E3 2021? D'altra parte oggi c'è Ubisoft, mentre domani Xbox e Bethesda!

Come vi abbiamo detto e ormai saprete, abbiamo organizzato tutta una serie di maratone live per tenervi compagnia in questi giorni di fiera. Oggi c'è da seguire la conferenza di Ubisoft live con noi su Twitch, mentre domani è il momento di Xbox e Bethesda.

Però alcuni di voi, magari gli integralisti PlayStation, in queste ore non sono interessati al futuro perché hanno già tra le mani un gioco che vale la pena di essere assaporato: Ratchet & Clank: Rift Apart. La nostra recensione parla di un gioco stellare e non vi biasimiamo se tra una conferenza e l'altra vorrete mettere la mani sul DualSense per aiutare il Lombax e il suo fedele amico.

Oltretutti in questi giorni abbiamo recensito due giochi molto interessanti come Sixit, una strana avventura roguelike, e Chicory: A Colorful Tale, un viaggio emozionante dal creatore di Wandersong. Saranno loro la vostra destinazione?

O ci sono i classici FIFA 21, Fortnite, Roblox e Minecraft ad attendervi?

Tante esperienze diverse, ma magari state recuperando qualcosa dall'infinito backlog di ogni videogiocatore che si rispetti. Cosa giocherete? Fatecelo sapere nei commenti!