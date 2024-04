Cosa giocherete questo weekend? No Rest for the Wicked, Harold Halibut o altro?

Sullo sfondo di un regno caduto in disgrazia, fra la morte del re e l'arrivo di una misteriosa pestilenza , il nostro personaggio viene inviato a indagare sulle origini del male ma la nave su cui viaggia finisce per essere attaccata da una banda di feroci ribelli e si schianta contro gli scogli.

Disponibile su Steam in accesso anticipato, No Rest for the Wicked è il nuovo, ambizioso progetto di Moon Studios, il team autore di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, stavolta alle prese con un action RPG alla Diablo , con visuale isometrica e uno stile grafico straordinariamente accattivante.

Cosa giocherete questo weekend? La settimana che si appresta a concludersi non è magari stata ricca di uscite di grandissimo spessore, ma sono comunque arrivati due giochi davvero molto interessanti, con cui magari avete pensato di trascorrere le prossime ore: No Rest for the Wicked e Harold Halibut .

Oppure Harold Halibut?

Se l'esperienza di No Rest for the Wicked appare tanto coinvolgente quanto impegnativa, magari per questo fine settimana avete voglia di rilassarvi un po' e Harold Halibut, disponibile dal 16 aprile su PC, PlayStation e Xbox, in quest'ultimo caso incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, può essere decisamente il titolo che fa per voi.

Come avrete letto nella nostra recensione di Harold Halibut, stiamo infatti parlando di un'esperienza prettamente narrativa, che si distingue per lo stile grafico in stop motion e per una trama molto interessante, che racconta di un viaggio nello spazio per tornare sulla Terra dopo un esodo durato secoli.

Il protagonista della storia, Harold appunto, è un assistente che lavora sulla nave spaziale e si trova a interagire con un nutrito gruppo di personaggi, ognuno con un background differente e qualcosa di significativo da dire, nell'ambito di un racconto che abbiamo trovato davvero ben scritto.