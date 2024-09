Il cosplay di C18 da Dragon Ball firmato da jannetincosplay sembra uscito dall'anime

Ottobre sarà un mese importante per i fan di Dragon Ball per via del lancio del nuovo videogioco Dragon Ball: Sparking! Zero, erede della mitica serie Budokai Tenkaichi, in contemporanea alla messa in onda di Dragon Ball Daima, il nuovo anime che vedrà Goku e compagni affrontare avventure inedite e minacce di ogni genere. Per ingannare l'attesa Zhanna Rudakova, conosciuta sui social anche come jannetincosplay, ci propone un cosplay dell'androide C18.

C18 è uno dei potenti cyborg creati dal malvagio Dottor Gelo con l'obiettivo di eliminare Goku, il nemico giurato dell'Armata del Fiocco Rosso. Inizialmente introdotta come antagonista durante la saga di Cell, C18 evolve nel corso della storia, diventando un'alleata preziosa dei Guerrieri Z. La sua trasformazione non si ferma qui: si innamora di Crilin, con cui costruisce una famiglia e ha una figlia di nome Marron.