Genshin Impact si prepara alla versione 5.1: data di uscita, i nuovi banner e le altre novità annunciate

Hoyoverse ha svelato oggi la data di uscita e le principali novità della versione 5.1 di Genshin Impact , che come da tradizione introdurrà nuove missioni, personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato.

I nuovi banner e personaggi giocabili

La versione 5.1 di Genshin Impact introdurrà un solo personaggio giocabile 5 stelle, ovvero Xilonen un fabbro e guerriera di Natlan che sfrutta l'elemento Geo e la spada. La peculiarità di questo personaggio è che muoversi velocemente sfruttando dei pattini con disinvoltura, anche per scalare le pareti. In battaglia può supportare il team riducendo la resistenza elementale dei nemici in base all'elemento utilizzato dai compagni di squadra ed elargendo cure.

Per quanto riguarda i nuovi banner, nella prima fase dell'aggiornamento 5.1 troveremo quello di Xilonen assieme alla rerun di Chiori, mentre nella seconda fase vedremo il ritorno di Nahida e Hu Tao. Non mancheranno dei nuovi eventi a tempo limitato che offrono ricompense come Primogemme, Mora e altro ancora. Il principale è rappresentato da una nuova edizione del Festival del Sabzeruz di Sumeru con missioni secondarie e mini-giochi da completare.

Un'altra novità interessante è rappresentata dallo Spyral Abyss, l'attività endgame di Genshin Impact. A partire dalla versione 5.1 sarà possibile saltare i primi nove livelli, al contempo ottenendo tutte le loro ricompense, se nel ciclo precedente è stato raggiunto almeno il livello undici. Inoltre, l'interfaccia Manufatti dei personaggi ora memorizzerà i filtri e le preferenze dei modificatori per determinati set di manufatti senza doverli reimpostare tutte le volte. Infine, gli Echi per Zhongli e Keqing potranno essere ottenuti completando le nuove sfide degli Echi immaginari nel nuovo aggiornamento. Se ve li siete persi, ecco i codici promozionali della versione 5.2, che regalano 300 Primogemme gratis.