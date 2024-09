Assetto Corsa EVO ha un mese di uscita in accesso anticipato su Steam, arriverà più tardi del previsto

L'ultimo report finanziario pubblicato dal publisher Digital Bros. ha svelato il mese di uscita di Assetto Corsa EVO sotto forma di accesso anticipato. Sarà disponibile su Steam durante il mese di gennaio 2025, con un giorno preciso ancora da confermare.

In precedenza KUNOS Simulazioni aveva parlato di un lancio entro la fine dell'anno corrente, come confermato anche dal CEO Marco Massarutto durante un'intervista con Multiplayer.it a giugno. Anche il sito ufficiale al momento riporta un generico 2024 come finestra di lancio. Ad ogni modo, parliamo di un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, con gli sviluppatori italiani che hanno preferito prendersi più tempo per rifinire il gioco prima di iniziare la fase di early access.