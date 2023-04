Crash Team Rumble: un trailer presenta la mappa Just Beachy

Toys for Bob e Activision Blizzard hanno pubblicato un nuovo trailer di Crash Team Rumble, che offre una panoramica di una delle mappe presenti al lancio del gioco, Just Beachy.

Come potrete vedere nel player sottostante, Just Beachy è una areana situata in una lussureggiante isola tropicale, con tanto di palme e cascate. Il filmato ci offre un assaggio della struttura della mappa, disseminata di casse distruggibili, piattaforme di legno e pedane che attivano effetti speciali. Ad esempio, una permette ai personaggi di spostarsi all'interno di un pallone gonfiabile.

Vediamo anche l'abilità speciale di Coco, in grado di creare dal nulla dei muri, che possono ostacolare gli altri giocatori se posizionati in maniera tattica e con il giusto tempismo.

Crash Team Rumble sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One. Tra il 20 e il 24 aprile si svolgerà una closed beta che permetterà di provare in anteprima le meccaniche di gioco e i vari personaggi di questo titolo multiplayer. Nel frattempo potete leggere la nostra anteprima con tutto quello che sappiamo su Crash Team Rumble.