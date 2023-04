Monster Hunter Rise: nuova presentazione Digital Event annunciata per il 19 aprile

Capcom ha annunciato il prossimo arrivo di un nuovo Digital Event dedicato a Monster Hunter, probabilmente incentrato sulle novità in arrivo per Monster Hunter Rise e Sunbreak, con il Title Update 5 come protagonista dell'evento.

Il Monster Hunter Digital Event di aprile si terrà dunque il 19 aprile 2023 alle ore 16:00 italiane. Intanto abbiamo un primo teaser trailer di quelli che saranno i contenuti della presentazione, che dovrebbe essere incentrata in gran parte sul Title Update 5 gratuito per Monster Hunter Rise: Sunbreak.



Presentato da Dame Fiorayne in persona nel teaser visibile qui sopra, il nuovo Monster Hunter Digital Event porterà dunque diverse novità interessanti per tutti i fan della serie Capcom, compreso anche il ritorno del temibile Elder Dragon, in base a quanto riferito nel tweet.

A questo punto non resta che attendere il 19 aprile per scoprire tutte le novità in arrivo all'interno di Monster Hunter Rise, con l'alta probabilità che possa trattarsi di nuove quest e mostri da cacciare, oltre ad eventi vari ed equipaggiamenti da conquistare.

Il mese scorso abbiamo visto arrivare l'aggiornamento 10.03/10.0.4.0/10.000.04 su PC, PlayStation e Xbox, mentre in precedenza c'era stato il Title Update 4, che potrebbe fornire qualche idea su quello che caratterizzerà anche il nuovo aggiornamento da presentare questo mese.