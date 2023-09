Crash vs Spyro Racing esisteva: scoperto un prototipo su Xbox, in video

Come riferito nel video, un prototipo di quello che sarebbe dovuto essere Crash vs Spyro Racing è stato scoperto nell'hard disk di un kit di sviluppo per la prima Xbox .

Sotto diversi aspetti, si tratterebbe di una sorta di sogno che si realizza per i tanti fan delle mascotte Activision, che si sarebbero dovute incontrare e scontrare in un gioco di guida arcade sullo stile del kart racing, a quanto pare in sviluppo per un certo periodo presso il publisher in questione.

Una scoperta eccezionale è stata rinvenuta in questi giorni da Modern Vintage Gamer, youtuber specializzato in retrogaming e approfondimenti sulla storia dei videogiochi, che in questo video si concentra sul ritrovamento di un prototipo di Crash vs Spyro Racing , un gioco mai uscito ma che poteva essere davvero interessante.

Un gioco che poteva essere interessante

Si tratterebbe di un gioco per l'Xbox originale, dunque chiaramente datato ma comunque molto interessante da vedere, se non altro perché si tratta dell'unica testimonianza tangibile del gioco in questione.

Il software appare ancora in uno stato embrionale, con molti elementi mancanti e ancora una mancanza generale di caratterizzazione, ma se non altro funziona come testimonianza dell'esistenza di un cross-over in forma di gioco di corse tra Crash e Spyro, un'idea che girava già da tempo ma sembrava limitata ai sogni dei fan.

Invece, a un certo punto della storia Activision aveva realmente pensato alla creazione di un gioco del genere, sebbene non si sappia per quanto tempo sia andata avanti la lavorazione. Presumibilmente poco, anche perché il prototipo non sembra nemmeno più di tanto legato alle serie in questione nelle sue fasi gameplay.

In ogni caso, il video riportato qui sopra svela tutto quello che c'è da sapere su questo fantomatico Crash vs Spyro Racing, in attesa di altre possibili scoperte al riguardo.