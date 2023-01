Crimesight chiude ad appena un anno dal lancio, Konami sta per bloccarne la vendita

Konami ha annunciato la chiusura di Crimesight, il suo clone di Among Us, che evidentemente non deve aver avuto grande successo, visto che la sua fine arriverà a circa un anno dal lancio. Contestualmente sono state bloccate le vendite dei bundle, e presto non sarà più possibile acquistare nemmeno il gioco su Steam.

Leggiamo il messaggio dell'editore giapponese:

"Grazie per aver giocato a Crimesight.

Dal lancio di aprile 2022, questo servizio ha continuato a funzionare con il supporto di molti utenti, ma a causa di varie circostanze, abbiamo deciso di terminarlo lunedì 1° maggio 2023, alle ore 00:00 PDT.

La vendita dei bundle è terminata lunedì 30 gennaio 2023 alle 00:00 PST.

La vendita delle edizioni Standard e Deluxe terminerà lunedì 27 febbraio 2023 alle 21:00 PST.

Le battaglie online non saranno più disponibile dopo la chiusura del servizio.

Inoltre, il gioco non si avvierà.

Anche se manca poco tempo alla chiusura del servizio, speriamo che vi divertiate fino alla fine."

Crimesight è solo l'ennesimo live service che sparisce senza lasciare traccia, a parte qualche video su YouTube. Non avendo una modalità single player, alla chiusura dei server diventerà lettera morta. Se volete sapere com'è il gioco, leggete la nostra recensione di Crimesight.