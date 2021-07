CrossfireX: lo sparatutto Xbox Series X|S e PC mostra miglioramenti in video

CrossfireX, il nuovo sparatutto in prima persona per Xbox Series X|S e PC, dovrebbe essere ancora previsto per il 2021 nonostante non ci siano stati più aggiornamenti sulla data di uscita, ma nel frattempo possiamo raccogliere con interesse questi video, immagini e dettagli sui miglioramenti applicati nel corso dello sviluppo.

In lavorazione presso Smilegate e Remedy, CrossfireX è stato provato grazie alla demo multiplayer distribuita un anno fa, mentre restiamo in attesa di vedere qualcosa di sostanzioso sulla Campagna single player creata da Remedy Entertainment in particolare, ma intanto ci sono degli aggiornamenti sullo sviluppo della componente multiplayer, che rappresenta da sempre il cuore della serie.

L'executive producer responsabile del progetto ha deciso di mostrare i risultati di una rielaborazione grafica generale effettuata sulle mappe, soprattutto per quanto riguarda Babylon, Invasion e Babylon Lab, oltre ad ulteriori variazioni.

Visibili nei tre video riportati in questa pagina, le mappe hanno caratteristiche differenti, alcune delle quali viste già nella demo multiplayer del giugno 2020: Babylon è ampia e adatta alla modalità a 30 giocatori, con le due squadre che lottano sui cinque punti di controllo.

Invasion è una nuova mappa sviluppata per la modalità Spectre, ovvero quella che introduce elementi stealth e prevede, in questo caso, di penetrare all'interno di una sorta di fortezza caratterizzata da architetture classicheggianti. Infine, Babylon Lab è quella con i maggiori influssi fantascientifici, incentrata sulla modalità Infection a 16 giocatori.

Tra le altre novità, viene annunciato anche il sistema Tactical Growth, con particolari upgrade che permangono nel corso del round da scegliere. Per il resto, rimaniamo in attesa di informazioni sull'uscita di CrossfireX, che al momento dopo il primo posticipo è ancora prevista per il 2021.