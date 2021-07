Steam Deck piace a Microsoft, ci sono dubbi sul fatto che possa far girare Xbox Game Pass

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox di Microsoft, ha fatto i complimenti a Valve per Steam Deck, PC portatile ibridato a una console che promette ai giocatori PC di potersi portare in giro i loro giochi ovunque vogliano. Per adesso, comunque non è chiaro se potrà girarci anche l'Xbox Game Pass, nonostante sia possibile installare sull'hardware qualsiasi sistema operativo si voglia (cosa che faranno gli utenti più smanettoni, non tutti). Ossia: il servizio sarà utilizzabile, ma non è detto che venga ottimizzato. In questo caso si parla di una mossa di supporto diretto da parte di Microsoft, più che della possibilità di farlo andare in qualche modo.

Microsoft stessa non ha dato risposte specifiche in merito, anche perché è probabile che stia ancora valutando la situazione e le potenzialità di vendita di Steam Deck, anche se stando alla filosofia della casa di Redmond, quella di raggiungere più apparecchi possibili, è probabile che abbia senso fare qualcosa in merito, soprattutto in caso di successo.

Il problema principale è il sistema operativo di Steam Deck, SteamOS 3.0, che per adesso non è supportato direttamente da Xbox Game Pass. Vero che la tecnologia Proton consente di lanciare anche i giochi non Linux, ma questo significa comunque lavoro extra per Microsoft che dovrebbe ottimizzare la sua applicazione.