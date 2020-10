Crusader Kings 3 promosso, Tell Me Why bocciato nei voti di Edge

Crusader Kings 3 evidentemente è piaciuto molto a Edge, con la rivista britannica che ha assegnato i suoi voti per questo mese riservando le solite sorprese, come la bocciatura di Tell Me Why che non arriva alla sufficienza.

La rivista cartacea in questione si distingue spesso per un approccio piuttosto netto ai voti e spesso schierandosi in maniera alquanto diversa dalla maggior parte della stampa, oppure enfatizzando il sentimento verso qualche gioco in particolare, ma in questo caso non sembra allontanarsi molto dalle medie internazionali.

Stupisce, quasi, la sufficienza data a Marvel's Avengers, che altrove ha ricevuto un trattamento ben più duro del "6" assegnato qui da Edge, mentre è abbastanza normale il 9 dato a Crusader Kings 3, considerando il valore dello strategico di Paradox, anche se si tratta di un voto che non si vede spessissimo su queste pagine.

L'elemento forse più discordante e curioso è il 5 assegnato a Tell Me Why: nonostante in molti abbiano evidenziato dei limiti evidenti raggiunti ormai da Dontnod nella sua struttura ormai standard delle avventure, il gioco si trova comunque tranquillamente sopra la sufficienza per la maggior parte della critica, ma evidentemente non per Edge.

I voti di Edge, numero 351: