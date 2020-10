Super Nintendo World, il parco a tema ha un periodo di apertura in Giappone

Super Nintendo World ha ora un periodo di apertura un po' più preciso, che stringe il cerchio intorno al momento in cui il primo parco tematico ufficiale dedicato al mondo di Mario e dintorni potrà essere visitabile in Giappone.

In base a quanto riferito, il Super Nintendo World aprirà nella primavera del 2021, ovviamente se tutto va bene sul fronte della pandemia da covid-19, che chiaramente dovrà essere in buona parte superata per tale periodo per garantire l'accesso alla struttura.

Le implicazioni sono in effetti anche più complesse: l'apertura del primo parco tematico dedicato a Super Mario e compagni sembra comunque collegata in qualche moto alle Olimpiadi di Tokyo, che dovranno tenersi nell'estate del 2021, a questo punto, "ad ogni costo" secondo le autorità nipponiche, che ovviamente hanno puntato moltissimo sull'evento.

Il Super Nintendo World doveva infatti essere parte di tutta l'espansione in termini di iniziative e strutture turistiche che il Giappone stava effettuando in vista dell'evento sportivo, salvo poi dover rimandare tutto a causa del coronavirus. L'apertura era prevista per quest'anno, ma il tutto a questo punto è spostato alla primavera del 2021.





In preparazione dell'evento, Universal Studios Japan ha intanto aperto un negozio di dolci a tema Mario, che venderà pancake con gusti riferiti ai protagonisti della serie e con interni che richiamano lo stile dei videogiochi.





Che i lavori fossero ormai in stato avanzato era noto, visto anche il video che mostra il parco tematico in funzione e quello con i primi test tecnici, dunque non resta che aspettare la primavera per vedere l'apertura ufficiale.