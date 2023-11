Le cuffie Sony INZONE H3 sono in sconto per il Black Friday su Amazon Italia

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è finalmente iniziato e, alla mezzanotte, si sono subito attivate tantissime offerte molto interessanti. Vediamo immediatamente, tra i molti sconti a disposizione, quali sono le promozioni più interessanti a partire dalle cuffie Sony INZONE H3. Lo sconto segnalato è precisamente del 41% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 99.99€ e il prezzo attuale è uno dei migliori mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie Sony INZONE H3 supportano 360 Spatial Sound per il Gaming, per ottenere un suono perfetto a 360 gradi e migliorare le proprie prestazioni online. I cuscinetti auricolari sono morbidi e limitano la massimo la pressione sulle orecchie, mentre i cuscinetti dell'archetto distribuiscono il peso in modo uniforme. Supporta inoltre il software INZONE Hub per PC, ottimo per personalizzare l'uso delle cuffie.