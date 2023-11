Due cavi USB C a USB C in sconto su Amazon Italia per il Black Friday 2023

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è finalmente iniziato e, alla mezzanotte, si sono subito attivate tantissime offerte molto interessanti. Vediamo immediatamente, tra i molti sconti a disposizione, quali sono le promozioni più interessanti a partire dal pacchetto di due cavi USB C a USB C per ricarica fino a 100 W da 0.5 metri. Lo sconto segnalato è precisamente del 38% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 15.99€ e il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il cavo USB C è compatibile con molteplici tipi di dispositivi, tra smartphone, tablet, notebook, console, headset audio e anche Apple iPhone 15. La ricarica da 100 W è chiaramente retrocompatibile con i 60 W, 45 W, 30 W e 20 W, per adattarsi a tutti i tipi di dispositivi. Per quanto riguarda il trasferimento dei dati, la velocità massima è 480 Mbps. Il cavo è ricoperto da nylon per la massima resistenza.