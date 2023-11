Monitor Samsung curvo da 24 pollici a basso prezzo in sconto su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è finalmente iniziato e, alla mezzanotte, si sono subito attivate tantissime offerte molto interessanti. Vediamo immediatamente, tra i molti sconti a disposizione, quali sono le promozioni più interessanti a partire dal Samsung Monitor S24C366EAU, un display da 24 pollici curvo in 1080p a basso prezzo. Lo sconto segnalato è precisamente del 57% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 107€ e il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Samsung Monitor S24C366EAU è uno schermo curvo (1800 R) a basso prezzo. Con i suoi 24 pollici, risoluzione 1920 x 1080p e una frequenza di aggiornamento da 75 Hz, non è certamente il miglior schermo per videogiocare, ma se siete in cerca di uno schermo curvo per la vostra postazione da lavoro e non avete un PC di alto livello, potete risparmiare con questo modello. Dispone di supporto alle tecnologie Flicker Free, Eye Saver Mode, Game Mode, Eco Saving Plus e FreeSync. Misura ‎16,6 x 61,8 x 39,4 cm.