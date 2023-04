Curse of the Sea Rats è disponibile, trailer di lancio per il metroidvania cartoonesco

Curse of the Sea Rats è disponibile da oggi su PC e console, come ricorda il trailer di lancio pubblicato nelle ore scorse da PQube e il team Petoons Studio: si tratta di un particolare metroidvania con caratterizzazione fortemente cartoonesca.

Il gioco è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e mette in scena un action ibrido in stile metroidvania ma dotato di uno stile molto particolare.

La storia racconta dell'epica fuga di quattro prigionieri dall'impero britannico, che per magia sono stati trasformati in ratti dalla strega pirata Flora Burn.

Tutto questo fa partire una girandola di eventi incredibili tra livelli a piattaforme, combattimenti, battaglie contro boss e un'enorme varietà di ambientazioni che vanno dalla costa irlandese ai mari intorno al mondo, il tutto in uno strano mondo piratesco con topi come protagonisti.

Il tutto è stato realizzato con grafica 2D fatta a mano e accuratamente animato fino a trovare un effetto che ricorda da vicino diversi prodotti d'animazione classici, con la possibilità di affrontare il gioco in singolo ma anche in multiplayer cooperativo a 4 giocatori con funzionalità drop-in/drop-out.

Tra salti, enigmi da risolvere, combattimenti e ricerca del tesoro, Curse of the Sea Rats si presenta come qualcosa di molto particolare anche a guardare il trailer di lancio, in attesa di scoprirlo meglio.